الميليشيات تنهب محل وتقتحم منازل مواطنين وتختطف آخرين في مدينة إب

أقدم مسلحون حوثيون اليوم الأربعاء على نهب محل تجاري بمدينة إب عاصمة المحافظة وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب.

وقالت مصادر محلية "أن مسلحين تابعين للمليشيا الإنقلابية أقدموا على نهب محل للدعاية الإعلام تابعة للمواطن "علي الشارقي" وعبثوا بمحتويات المحل بشكل وصف بالهمجي".

وأفادت المصادر "أن الميلشيات نهبت كمبيوترات وأجهزة الكترونية متنوعة تابعة للمحل الذي يقع في شارع العدين وسط مدينة إب".

إلى ذلك اقتحم مسلحو الحوثي وصالح يوم أمس فندق إب جاردن بحثا عن أحد المطلوبين اثر خلافات قبلية وفتشوا غرف الفندق وعبثوا بمحتوياته وخطفوا أحد الموظفين وأحد الحراس واقتادوهم إلى سجون المليشيا.

كما حاصرت المليشيا منزلين مجاورين للفندق واختطفت الدكتور الجامعي مطيع الغيثي ومسن آخر آخر يدعى نور الدين الغيثي 65 عام.

وفي منطقة أبلان اقتحم مسلحو الحوثي وصالح منزل المواطن دحان البعداني وروعوا الأطفال والنساء.

وتشهد محافظة إب أعمال نهب وسطو على الممتلكات العامة والخاصة وسط فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها عاصمة المحافظة ومديرياتها العشرين منذ سيطرة الانقلابيين على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.