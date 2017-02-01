جباري يشيد بمقاومة صنعاء ويؤكد بأن نهاية الانقلاب أصبحت وشيكة

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري بمقاومة محافظة صنعاء وأثنى على دورها في سير المعارك الدائرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بين مليشيات الحوثي والمخلوع مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها شباب المقاومة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في معارك تحرير الوطن، مؤكدا أن نهاية الانقلاب أصبحت وشيكة معارك تحرير الوطن مستمرة حتى دحر الانقلاب واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جباري بمحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف والشيخ منصور الحنق و رئيس المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء.

وفي اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا والمشكلات التي تخص المحافظة وبالأخص موضوع الجرحى الذين يحتاجون لإجراءات طبية عاجلة سواء داخل الوطن أم خارجه.