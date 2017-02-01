المخلافي يتطلع الى دور روسي للضغط على الانقلابيين بعد أن شجعتهم ايران لرفض السلام





عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي عن التطلع إلى دور روسي فاعل للضغط على القوى الانقلابية، والزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال المخلافي ان التدخل الإيراني في اليمن ساهم في دعم وتشجيع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على التعنت ورفض قرارات مجلس الامن، وعدم الانصياع لمتطلبات السلام ".

واضاف المخلافي في كلمة اليمن في الدورة الرابعة للمنتدى العربي- الروسي، التي اختتمت اعمالها اليوم في العاصمة الإماراتية ابوظبي، ان جهود الحكومة اليمنية مستمرة، لإنهاء المعاناة المريرة لليمنيين وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي تفرضه الميليشيا الانقلابية في المدن المحاصرة.

وحول جهود الحكومة في محاربة الإرهاب، أكد المخلافي استمرار مكافحة الإرهاب، باعتباره يشكل تهديدا خطيرا ليس لليمن فحسب بل والمنطقة والعالم.. مؤكدا على ضرورة تنسيق التعاون العربي - الروسي لمكافحته.

وجدد وقوف اليمن مع الامارات في استعادة جزرها الثلاث طنب الكبرى وطني الصغرى وابو موسى، ودعا إيران للكف عن التدخل في شؤون المنطقة والاحتكام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث.