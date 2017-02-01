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صنعاء: مليشيا الحوثي تقتحم مقر الهيئة العليا للدواء وتفرض مديراً مواليا لها

الأربعاء 01 فبراير 2017 05:28 م الصحوة نت _ متابعات
صنعاء: مليشيا الحوثي تقتحم مقر الهيئة العليا للدواء وتفرض مديراً مواليا لها

اقتحمت عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي مقر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الاقتحام جاء احتجاجا على إصدار ما يسمى بوزير الصحة في سلطة الانقلابيين غير الشرعية قرارا يقضي بتعين مديرا جديد للهيئة ذات الطابع الإنساني.

وأجبر الحوثيون عقب اقتحامهم مقر الهيئة، المدير المقال على ممارسة مهامه، وطردوا المدير الجديد المعين، المحسوب على حزب حليفهم علي عبد الله صالح.

وتصاعدت حدة التوترات والخلافات بين الحليفين، ميليشيات الحوثي وقوات صالح، على خلفية تقاسم الحصص ونهب أموال المواطنين ومؤسسات الدولة.

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