مقتل وجرح 37من الميلشيات وتدمير آليات عسكرية في جبهتي حرض وميدي

قتل وأصيب 37 من ميلشيات الحوثي وصالح بينهم قائد ميداني كبير في مواجهات مع قوات الجيش في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" أن معارك اندلعت مع الميلشيات أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أستشهد ٦ من قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة فيما جرح أربعة آخرون".

وذكر المركز " أن قوات الجيش دمرت معدات عسكرية بينها عربتين بي ام بي وثلاثة أطقم عسكرية بالإضافة إلى تدمير مدفع بي 10 بالإضافة إلى مدافع أخرى متنوعة".

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع عسكرية للميلشيات، كما نفذت وقصف مدفعي عنيف على عدد من المواقع من جبهتي حرض وميدي .

وتتواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في عدة محاور بجبهتي حرض وميدي الحدوديتين للمملكة العربية السعودية بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى.