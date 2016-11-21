المليشيات الانقلابية تقتحم منزل البرلماني عوض الوزير بصنعاء والحكومة تُدين





اقتحمت مليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء منزل عضو مجلس النواب عوض الوزير وقامت بنهب كافة محتوياته.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، اقتحام منزل الوزير بانه تكريسا لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والاخلاق، والتي تحاول يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح فرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني.





بادي وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ" قال إن هذا الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل من خلال بث الرعب ومحاولة الإخضاع، التغطية على هزائمه المتتالية واقتراب القضاء على مشروعه التدميري والتخريبي.

واعرب بادي عن ادانة الحكومة واستنكارها لهذه الاعمال الهمجية التي تتنافي مع كافة القيم والاعراف والاخلاق، ولكل ما تقترفه المليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة بحق الشعب اليمني، ضمن مشروعها المشبوه لتمزيق النسيج الاجتماعي، وهو أمر مفضوح لم يعد ينطلي على أحد.

وداهمت المليشيات الانقلابية مئات المنازل في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، فيما احتلت بعض المنازل بعد نهب محتوياتها.

ويعد هذا التصرف الارهابي نهج جماعة الحوثي التي دأبت عليه ضد خصومها منذ احتلالها لمحافظة صعدة وحتى انتفاشتها الأخيرة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات المجاورة.

المصدر | الصحوة نت