الجامعة العربية تؤكد التزامها الصارم بوحدة اليمن وتشدد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات





أكد احمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، على الالتزام الصارم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وقال الأمين العام أحمد أبوالغيط، في كلمته بمنتدى التعاون العربي الروسي اليوم: "من هذا المنطلق فإننا ندعم الحكومة الشرعية موقنين بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقرار رقم 2216، فضلاً عن مقترحات مبادرة السلام الراهنة بقيادة الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن".

وأعتبر الأمين العام إن الاقتصاد يظل المدخل السليم لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

وتابع في كلمته بالمنتدى المنعقد بالإمارات اليوم: "تظل العلاقات الاقتصادية العربية الروسية أقل بكثير مما نطمح إليه، حيث كان التبادل التجاري بين الجانبين منذ إطلاق الدورة الأولى للمنتدى عام 2013 حوالي 14 مليار دولار، ثم انخفض للأسف بفعل الأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية إلى حوالي 13 مليار دولار عام 2015 ، وهذه المعدلات لا ترقى لعمق العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية بين العرب والاتحاد الروسي.. إن الطريق أمامنا طويل لكي نصل إلى المستوى المأمول الذي يليق بعلاقة تاريخية وسياسية بهذا القدر من الأهمية والعُمق".