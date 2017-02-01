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المليشيا تقصف مخيماً للنازحين شرق صنعاء واستشهاد مدني وإصابة آخرين بينهم طفل

الأربعاء 01 فبراير 2017 01:56 م الصحوة نت - متابعة خاصة
المليشيا تقصف مخيماً للنازحين شرق صنعاء واستشهاد مدني وإصابة آخرين بينهم طفل


قالت مصادر محلية في محافظة صنعاء إن مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية قصفت مخيماً للنازحين شرق العاصمة.

وحسب المصادر، فإن مدنياً قتل فيما أصيب 4 آخرون بينهم طفل، جراء سقوط عدد من القذائف على مخيم "الخانق" في منطقة نملة بوادي حريب نهم.

وأشارت المصادر الى أن حالة من الهلع والرعب اصابت النازحين في المخيم الذي يحوي على أكثر من 600 خيمة، جلهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأجبرت مليشيا الحوثي والمخلوع عشرات الأسر على النزوح من شرق العاصمة صنعاء وذلك بعد أن حولت بعض مناطقها الى ثكنات عسكرية وعرضتها للقصف، فيما تسببت في تدمير عشرات المنازل في ذات المنطقة.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

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