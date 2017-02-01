مقاتلات التحالف تدك معسكراً يسيطر عليها الانقلابيون شمال صنعاء بـ 12 غارة





شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء، أكثر من 12 غارة جوية على معسكر يسيطر عليه مسلحو الحوثي والمخلوع شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات استهدفت موقع "أنجر" و "الكسارة" في مديرية همدان والذي يكل على وادي ظهر.

وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية نقلت أسلحة ثقيلة من دار الرئاسة ومن معسكر الاستقبال ومعسكر الدفاع الجوي بما في ذلك صواريخ بالستية.

وأشارت المصادر الى ان المليشيا الانقلابية تتخذ من هذه المواقع قاعدة لاطلاق صواريخها البالستية باتجاه مارب والجوف وعدد من المواقع القريبة لهم.

هذا وحلقت مقاتلات التحالف في سماء العاصمة صنعاء وضواحيها بصورة مكثفة منذ ساعات فجر اليوم.





الصحوة نت| متابعة خاصة