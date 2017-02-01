ناطق الجيش: التقارير الأممية تتجاهل جرائم الانقلابيين وتعتمد على منظمات حوثية





أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، أن العمليات العسكرية للتحالف العربي دقيقة، وتستهدف مواقع عسكرية للانقلابيين، مؤكداً اعتماد الأمم المتحدة في بعض تقاريرها على معلومات لمنظمات تابعة للحوثي.

وقال مجلي في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "جميع الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني تنفذها الميليشيات الانقلابية، لكنها تلصق بالتحالف العربي عبر منظمات محلية تابعة لها، ومن الأدلة على ذلك ما يحدث في تعز وإب من جرائم على يد الانقلابيين ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والإبادة".

وأكد أن الميليشيات الانقلابية ترتكب كل يوم عشرات الجرائم سواء بالقنص أو القتل المباشر أو التفجير، أو التهجير والاختطاف في عدد من المحافظات.

وأشار مجلي إلى أن مئات الجرحى من المدنيين نقلوا إلى السعودية والسودان وتركيا والأردن للعلاج، وجميعهم شاهد على جرائم الميليشيات الانقلابية وبإمكان المنظمات الدولية أن تتحرى عنهم، بدلاً من الاستناد إلى تقارير لمنظمات تخضع لسلطة القوة التي تمارسها الميليشيات الانقلابية في صنعاء، مطالباً الأمم المتحدة بزيارة مأرب وتعز وعدن للوقوف على حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية.