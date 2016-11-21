وزير الأوقاف: نعمل على حفظ أراضى الوقف من السطو وإعادة هيكلة القطاعات

قال وزير الأوقاف أحمد عطية "أن الوزارة تعمل على إجراء مسح شامل لجميع ممتلكات الوقف من أراضي وعقارات من أجل تفعيل الموارد والحفاظ عليها من العبث والسطو".





وأشار خلال لقاءه مكتب الأوقاف اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن "ان الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة القطاعات التي تعرضت للعبث الممنهج من نظام صالح طيلة 33 عاما، قبل أن يدمر الانقلاب ما تبقى من إمكانات الوزارة".





وأوضح عطية " أن الوزارة خلال شكلت لجنة رباعية لإعادة وضع الشروط اللازمة لإنشاء وكالات الحج والعمرة، على أن تحقق هذه الشروط خدمة الحجاج والمعتمرين، والتوزيع العادل للوكالات في جميع المحافظات اليمنية، كما أوقفت كثيرا من الشركات التي كانت تمول الانقلابيين".





وتابع بحسب وكالة سبأ " يجب علينا أن نحشد الناس للوقوف خلف الدستور الاتحادي الجديد الذي شارك في صناعته الجميع بما فيهم الحوثيون وصالح ثم انقلبوا عليه لأنه يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بعيدا عن المركزية".



