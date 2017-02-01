الحديدة: مصرع مسئول عمليات القتل والنهب في منطقة الزرانيق بمواجهات المخا





لقي المشرف الخاص بالمليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح في منطقة الزرانيق في محافظة الحديدة مصرعة وعدد من مرافقيه، في مواجهات عسكرية مع الجيش الوطني في جبهة المخا الساحلية قبل 4أيام.





وقالت مصادر في مقاومة الزرانيق بأن المدعو محمد ابراهيم المهدي القادم من مديرية ساقين في محافظة صعدة قد لقي حتفه برفقة عدد من مرافقيه في معركة المخا ضد المليشيات الإنقلابية.





وأضافت المصادر أن الصريع المهدي هو مشرف المليشيات في منطقة الزرانيق وهو الرجل الأول والمسئول عن اغلب عمليات التعذيب والقتل والنهب ومداهمات منازل المواطنين والاستحواذ على المنهوبات والممتلكات الخاصة بالسكان الذين شردوا من قرى الكيدية وما جاورها من مناطق وقرى الزرانيق.





وأشارت المصادر إلى أن المهدي كان يمارس كل جرائمه بحق أبناء تهامة في منطقة الزرانيق بمساندة من متحوثي المنطقة وعلى رأسهم محمد منصر وفواز قرشي قبل أن يلقى مصرعه على يد رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



