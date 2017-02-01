عن مقابر الميليشيا التي تتوسع كلّ يوم.. المحويت تستقبل 40 جثّة خلال يناير 2017م (أسماء)





في أطراف مدينتيّ شبام والرجم تتوسع كل يوم مقابر المليشيات، حيث تستقبل بشكلٍ شبه يوميّ جثامين القتلى من ابناء المحافظة؛ الذين نجحت المليشيات في اصطياد معظمهم، وايقاعهم في حبائلها الشيطانية، والتغرير بهم ليكونوا وقوداً لمعركتها الخاسرة في الانقلاب على الشرعية.





منذ بدء انقلاب الحوثي - صالح على الشرعية، واشعاله الحروب في كل اتجاه؛ سقط من صفوف المليشيا مئات القتلى من ابناء هذه المحافظة الصغيرة؛ بينهم أطفال استدرجتهم جماعة الحوثي، وقذفت بهم الى فوهة الموت بعد ان قامت بغسيل أدمغتهم، حيث صوَّرت لهم أنهم ذاهبون إلى معركة مقدسة؛ ولو استدعى الأمر الوقوف في وجه آبائهم وأهاليهم.





خلال هذا الفترة من عمر الانقلاب استقبلت المحويت أعداداً كبيرة من الجثث لمقاتلين من ابنائها لقوا مصرعهم في جبهات الحرب المختلفة، وغالباً ما تقوم المليشيا بتشييع هؤلاء القتلى مع طقوس فرائحية يصاحبها إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات في الهواء؛ وغيرها من المراسم التي تحاول من ورائها رفع معنويات أنصارها واخفاء ملامح الارتباك والقلق من خسائرها البشرية المريعة، وخصوصاً مع تساقط أفرادها في المعارك بأعدادٍ تفوق الاحتمال.





وكانت الميليشيات بالمحافظة خلال الفترة الماضية قد كثَّفت جهودها في التحشيد والسعي لتجنيد اعداد كبيرة من الأفراد بغية رفد الجبهات، لتعويض النقص الفادح في أعداد مقاتليهم؛ الناتج عن تصاعد من لقوا حتفهم على ايدي ابطال القوات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وضغطت قيادة المليشيا على المشايخ والأعيان للتجنيد من مناطقهم، حيث فرضت عليهم تجنيد اعداداً محدّدة؛ اضطرّ بعض مشايخ ملحان الى فرض التجنيد الإجباري والذهاب بعددٍ من الأطفال قسراً الى الجبهات، لم يلبث أن لاذوا بالفرار وعادوا الى مناطقهم.





ومع تزايد أعداد القتلى خلال الشهور الأخيرة من العام 2016م؛ فرّ كثير من مقاتلي الميليشيا من الجبهات، وعادوا الى المحافظة وخصوصاً من ابناء ملحان والعرقوب بمديرية المحويت الذين تحدثوا عن انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا حيث تلتهم الجبهات أرواح الكثيرين، وعن عجز المليشيا عن انتشال الجثث المتناثرة، وهو ما ادى الى احجام الآباء عن ارسال ابنائهم الى الجبهات.





ومؤخراً لجأت الميليشيا الى القيام بعروضٍ عسكرية في المديريات تهدف الى رفع المعنويات وايجاد حافز لدى المواطنين لإرسال ابنائهم للقتال في الجبهات؛ فكثيرٌ ممن شاركوا في العروض ليسوا مجندين ولا تتوفر لديهم الرغبة للالتحاق بالجبهات، بل منحتهم المليشيا بدلات عسكرية بعد أن اقنعتهم بالمشاركة فقط في العروض التي دُعي اليها القنوات الانقلابية للتغطية.





ويعدّ شهر يناير هو الأسوأ في تاريخ المليشيا؛ حيث استقبلت المحويت 40 جثة لمقاتليها في جبهات (نهم، الساحل الغربي، تعز، صرواح، حرض وميدي، شبوة ، البيضاء) في حين ما يزال هناك كثيرٌ من المفقودين، وأكدت عدد من الاُسَر من مديرية حفاش أنها فقدت الاتصال بأبنائها منذ 3 أسابيع.





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أسماء القتلى :

1- خليل ابراهيم الويسي ( ويس الطويلة) قُتِل إثر قصف الطيران على دار الرئاسة.

2- أسامة حمود صغير رياش قُتِل في جبهة (نهم).

3- عبدالقادر المحيرسي (الرجم) قِتل في جبهة (نهم).

4- (عبدالباسط عبدالاله الويسي ) الطويلة، قُتِل في جبهة (شبوة).

5- القيادي الميداني ابو رائد ( رسام يحيى صالح رسام) الطويلة، لقي مصرعه في (كهبوب باب المندب).

6- (وليد أحمد حزام المنعي ) الطويلة، لقي مصرعه في (كهبوب باب المندب.)

7- (اسامة محسن الويسي) الطويلة قُتِل في جبهة (شبوة).

8- (محمد احمد محمد القرانة) ملحان ؛ قُتِل في جبهة (ميدي).

9- (ابراهيم محمد ناجي مردم) الرجم؛ قُتِل في جبهة (باب المندب).

10- (كمال محمد منصور الروحاني)، قُتِل في جبهة الحدود.

11- (حسن محمد حسن الشرفي) الرجم ، لقي مصرعه في جبهة ( ذو باب).

12- (عبده محمد محمد زيد المنعي) الطويلة ؛ قُتل في (الوازعية تعز).

13- (أيمن علي يحيى عبدالله الولي) الطويلة ؛ قُتل في (الوازعية تعز).

14- (عبدالرحمن محمد عبده الجرادي) الرجم قتل في جبهة( باب المندب).

15- القيادي الميداني (ابو تميم) لطف احمد علي شاس (الطويلة) قُتِل في جبهة (المخا).

16 - (ابو وضاح) محمد علي عبدالله تاج الدين، الطويلة قُتِل في جبهة (المخا).

17- نايف محمد حسين الخياطي الطويلة، قُتِل في جبهة (المخا).

18- علي محمد دحان النزيلي ،المحويت، قُتِل في جبهة (المخا) .

19- (معاذ حسين جابر) مديرية بني سعد؛ قُتِل في جبهة المخا.

20- (عبده جابر) من ابناء عزلة المعازبة مديرية ملحان في جبهة (باب المندب).

21- (محمد جيلان المعزبي) من ابناء عزلة المعازبة مديرية ملحان(باب المندب)

22- (خالد علي سعد) ملحان، قُتِل في جبهة (باب المندب).

23- (عبده عبده الحبوكر) الرجم، قُتِل في جبهة (المخا).

24- ياسر محمد حمود السفياني احد افراد الحرس الجمهوري (وحدة القناصة) من المحويت ؛ لقي مصرعه في جبهة (ميدي)

25- (مصطفى محمد احمد الضالع) حفاش، قُتِل في جبهة (نهم)

26- (نشوان عبدالله عواض) الرجم جندي في اللواء الثالث حرس جمهوري قُتِل جبهة ( صرواح)

27-(يوسف مطهر الجودة ) جندي حرس جمهوري في اللواء (56) الرجم ؛ لقي مصرعه في جيزان

28- (محمد علي علي مساعد) الاهجر شبام قُتِل في جبهة (باب المندب).

29- (احمد ناصر حسين النابقي)، الطويلة، قُتِل في جبهة ( شبوة).

30- (محمد علي الشماع) حرس جمهوري من حفاش، قُتِل (في المخا).

31- (محمد اسماعيل الدرب) شبام، قُتِل في جبهة ( نهم).

32- (خالد أحمد علي الطويل) شبام قٌتِل في جبهة (الضالع)

33- (محمد مسعود علي خيرالله) سارع المحويت

34- (كمال شوقي الصغير صالح عزان) (حفاش) قُتل في جبهة (نِهم)

35- (محمد النجار) حفاش، قُتل في جبهة (نِهم)

36- (سلمان محمد ابكر )حفاش قُتل في جبهة (نِهم)

37- (أمين أحمد محمد المعلم) ملحان، قُتِل في (الخوبة).

38- (محمد محمد صغير مسعود المدورة)، ملحان، قُتِل في جبهة (المخا).

39- (ابو مشتاق) محمد شوقي، الخبت، قُتِل في جبهة (المخا)

40- (عيسى عبدالله علي مفرّح) شبام ، قُتِل في (الربوعة).

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