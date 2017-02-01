الحفاظ على الملاحة الدولية.. مطلب إستراتيجي





تستمر الميليشيات الحوثية في خرقها للقوانين والمرجعيات الدولية، والعبث بمقدرات الشعب اليمني عبر القتل والتعذيب والاختطاف وتدمير البنية التحتية، فضلا عن الإخلال بتوازنات الأمن الإقليمي وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وكشفت الميليشيات الانقلابية عن دورها القميء في محاولة فاشلة للتأثير على حرية الملاحة الدولية، بمهاجمتها لفرقاطة سعودية تعمل على الحفاظ على الملاحة الدولية في البحر الأحمر في عمل إرهابي آثم.





والتحالف العربي الذي يسعى جاهدا للحفاظ على أمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية، لن يسمح بأي حال من الأحوال للانقلابيين الحوثيين في استخدام ميناء الحديدة، كقاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية، وسيحافظ على استمرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين، تحت أي ظرف من الظروف، باعتبارها مسؤولية عسكرية متكاملة في إطار الحفاظ على الأمن الإستراتيجي العربي.





وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك للجم وتعرية المتمردين الحوثيين الذين يعتبرون خطرا ليس فقط على اليمن، وإنما على الأمن الإقليمي والسلام العربي والدولي.



