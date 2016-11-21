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قائد محور تعز من موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي: سيطرنا على الموقع والابطال يمشطون محيطه

الأثنين 21 نوفمبر 2016 03:34 م الصحوة نت - تعز
قائد محور تعز من موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي: سيطرنا على الموقع والابطال يمشطون محيطه قائد محور تعز في موقع الدفاع الجوي


تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين من تحرير موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي شمال غرب مدينة تعز.

وأكد اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من السيطرة على الموقع وأن أبطال الجيش والمقاومة اجبروا الميليشيات الانقلابية على التراجع والانسحاب مخلفين العديد من القتلى والجرحى.

وقال :" المعركة لا زالت مستمرة، ومعنوياتهم القتالية عالية ومصممون على دحرهم، وأن الأمور مبشرة بالخير لاستكمال تطهير الدفاع الجوي وتمشيطه ".

وأضاف اللواء فاضل أن الدفاع الجوي يعد موقع مهم واستراتيجي لما تتمحور فيه من سلسلة جبلية محيطه بمدينة تعز.

موضحاً أن هذا النصر جاء بهمة قوات الجيش الوطني والمقاومة، وبمساعدة قوات التحالفالعربي التي قدمت الدعم السخي لهذه المعركة ومثمنا نثجهودهم المبذولة في خدمة استعادة الشرعية ودحر المليشيات الانقلابية .



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