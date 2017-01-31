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مقتل واصابة 10 من المليشيا الانقلابية في تعز والمليشيات تواصل قصف الاحياء السكنية

الثلاثاء 31 يناير 2017 11:51 م الصحوة نت - تعز
مقتل واصابة 10 من المليشيا الانقلابية في تعز والمليشيات تواصل قصف الاحياء السكنية


تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي عملية تمشيط مدينة المخا والمناطق المجاورة لها فيما تعمل الفرق الهندسية نزع وتفكيك حقول الالغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية.

 ودكت مدفعية الجيش الوطني في شرق المدينة مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في تبة الجعشة والسلال وتبة سفتيل التي يتم من خلالها القصف اليومي للأحياء السكنية.

 هذا وتعرضت القرى السكنية في البَرَكِّنَه بالعَبَدِّلَهْ مقبنة غرب تعز لقصف بمضادات الطيران من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في جبل الحصن.

وقتل 3 من المليشيات فيما اصيب 7 اخرون جراء المعارك التي دارت اليوم في محافظة تعز، فيما ارتقى شهيدين واصيب 3 من رجال الجيش والمقاومة.

 يأتي هذا فيما أصيب 2 من المدنيين جراء تعرض الاحياء السكنية للقصف من قبل المليشيات الانقلابية.

 

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