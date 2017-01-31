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احتراق طقم محمل بعناصر انقلابية في المخدرة شمال مأرب

الثلاثاء 31 يناير 2017 11:26 م الصحوة نت - متابعة خاصة
احتراق طقم محمل بعناصر انقلابية في المخدرة شمال مأرب

 

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء طقماً محملاً بعناصر من مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة مأرب.

وحسب "مركز سبأ الإعلامي" فإن غارة للتحالف استهدفت الطقم في جبهة المخدرة شمال مأرب كان في طريقه لتعزيز مواقع المليشيات في ذات الجبهة.

وأشارت المصادر الى انه شوهد السنة اللهب تتصاعد من الطقم عقب استهدافه.

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في آخر معاقلها بمحافظة مأرب على يد قوات الجيش والمقاومة ومقاتلات التحالف.

وفقدت المليشيات أهم قياداتها العسكرية في صرواح وذلك للبقاء في هذه الجبهة كونها آخر معاقلها في مارب.

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