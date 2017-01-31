السفير باحبيب: لن ندخر جهداً في متابعة مستحقات أبنائنا المبتعثين





عبر عبدالناصر باحبيب سفير اليمن لدى تونس عن وقوفه مع مطالب المبتعثين المشروعة، لافتاً إلى أن السفارة وبإشراف شخصي منه لم ولن تدخر جهداً في متابعة كل الجهات المعنيّة حتى ينالوا حقوقهم.





وقال السفير باحبيب في تصريح صحفي بأن قلوبنا مفتوحة للجميع مطالباً الطلاب بالمحافظة على روح الأخوة وعلى سلميّة وحضاريّة مطالبتهم بحقوقهم.





وجدد باحبيب مطالبته للحكومة بسرعة صرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في تونس.





وأوضح السفير باحبيب في مذكرة رسمية رفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي بأن الطلاب يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم وصول مستحقاتهم



