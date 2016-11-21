استشهاد طفلين جراء استمرار قصف الأحياء السكنية في تعز من قبل المليشيات

استشهد طفلان وأصيب أخرون جراء استمرار القصف الذي تشنه مليشيات الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية في تعز.

وعلمت " الصحوة نت " من مصادر محلية في تعز، أن المليشيات قصفت شارع 24 في منطقة الدمينة شمال غرب المدينة ما أسفر عن مقتل طفلين واصابة اخرين.

وتواصل المليشيات الانقلابية قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بتعز وذلك على وقع ضربات موجعة تتلقاها من قبل قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

واعلن التحالف العربي ظهر اليوم الاثنين انتهاء الهدنة التي بدأت ظهر السبت.

وارجع التحالف سبب عدم تمديد الهدنة الى استمرار المليشيات الانقلابية من تصعيد عملياتها القتالية في تعز وعدد من الجبهات.

على صعيد متصل.. تجددت المواجهات المسلحة صباح اليوم بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الدفاع الجوي ومعسكر التشريفات والجبهة الشرقية في محافظة تعز.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير اعالي تباب الدفاع الجوي بعد معارك عنيفة ظهر اليوم الاثنين.

المصدر | الصحوة نت