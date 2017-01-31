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محافظ إب يبطل اجراءات الأوقاف وهيئة الأراضي في المحافظة منذ سبتمبر 2014م

الثلاثاء 31 يناير 2017 09:05 م الصحوة نت - إب
محافظ إب يبطل اجراءات الأوقاف وهيئة الأراضي في المحافظة منذ سبتمبر 2014م

أصدر محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي قرار يقضي ببطلان كل الإجراءات التي تمت من قبل إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني منذ 21 سبتمبر 2014م.

 

وقضى القرار رقم 1 للعام 2017م والذي حصلنا على نسخة منه ، قضى بتوقيف مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة عبداللطيف المعلمي ومدير الهيئة العامة للأراضي من عملهما والتحقيق معهما ومع كل من تورط في الإضرار بالمال العام.

 

وأوضح القرار بأن كل التصرفات والإجراءات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر 2014م بحق مال الأوقاف وأملاك وعقارات الدولة سواء كان بيعا أو تأجيرا أو نقل يد لا يترتب عليها أثر قانوني في مواجهة ادارتي الأوقاف وهيئة الأراضي.

 

وبرر المحافظ الوائلي القرار لما تعرضت له الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة من عبث فساد وأن تلك السلطات واقعة تحت توجيهات واشراف من مليشيا انقلابية.

 

وشهدت عدد من مؤسسات الدولة بمحافظة إب وسط اليمن فساد مالي واداري غير مسبوق وزادت ممارسات الفاسدين عبثا بأموال الدولة بمكتبي الأوقاف وهيئة الأراضي بدعم نافذين وقيادات من مليشيا الحوثي وصالح والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ منتصف أكتوبر 2014م.

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