المليشيا تقتحم مخزن للتموين الطبي بذمار وتنهب شحنة أدوية مقدمة من الصليب الأحمر





اقتحمت مليشيا الحوثي والمخلوع اليوم الثلاثاء مخازن التموين الطبي بمكتب الصحة في محافظة ذمار وقامت بنهب شحنة أدوية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي.

وتتكون الشحنة من 17 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وتم نقلها لمقاتلي الميليشيا في الجبهات المشتعلة، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصادر المليشيات الانقلابية الشحنات الاغاثية، حيث صادرت العام المنصرم عشرات الشاحنات الاغاثية سيما في تعز واب والبيضاء.

وتمنع مليشيا الحوثي والمخلوع الشحنات الطبية من دخول تعز رغم اعطاء بعضها تصاريح من قيادة المليشيات بضغط دولي الا انها تقوم بمصادرتها.