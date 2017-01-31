اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تنفذ زيارتها لمخيم الجر بمحافظة الجوف

قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم 31يناير2017 بمباشرة التحقيق الميداني في محافظة الجوف في عدد من الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حيث قامت اللجنة بسماع أقوال عدد من ضحايا التهجير القسري من ابناء مديرية الغيل محافظة الجوف والذين يعيشون في مخيم الجر بمديرية الحزم محافظة الجوف منذ عامين ونصف .

ويحوي هذا المخيم ما يزيد عن حوالي 185 اسرة هجرت من منازلها واضطرت إلى الانتقال من مديرية الغيل في ظروف صعبه بعد ان تم تفجير منازلهم والاستيلاء على مزارعهم .

حيث تم عقد جلسات استماع لنماذج مختلفه من الاسر واخذ الافادات المرتبطة بواقعة التهجير وظروفها كما استمعت للمعاناة الانسانية التي عاشوها اثناء تنقلهم برا ووصولهم الى مركز عاصمة الجوف واحتياجاتهم الحالية في المخيم لاسيما في ظل انعدام الخدمات وعدم وجود مدارس مما تسبب الحرمان من التعليم لعدد كبير من الاطفال

كما التقى الفريق في نطاق الزيارة بوكيل محافظة الجوف سنان العراقي والذي شرح لأعضاء اللجنة عن الوضع الانساني العام للمدنيين في محافظة الجوف في ظل الحرب ودور السلطة المحلية في توفير ضمانات حماية حقوق الانسان.

هذا ويستمر فريق اللجنة الوطنية باعمال التحقيق بمحافظة الجوف في عدد من الانتهاكات من ضمنها ضحايا زراعة الالغام وتفجير المنازل وغيرها من الانتهاكات .