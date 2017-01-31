نجاة العميد "الحمادي" من محاولة اغتيال وقوات الجيش تقبض على الجناة

نجا العميد الركن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال فاشلة في عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في منطقة "المشجب" بني يوسف بمديرية المواسط في محافظة تعز.

وقال بيان صادر عن العميد الحمادي "أن عبوة ناسفة انفجرت على بعد أمتار من الموكب لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، في حين عثرت قوات اللواء 35 مدرع على ثلاث عبوات أخرى معدة للتفجير وقد تم تفكيكها وإبطال مفعولها".

وأوضح البيان "أنه بعد التحري والبحث تم القبض على عدد من عناصر الخلية التي تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة وكشفت الاعترافات الأولية عن تكليفهم من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع باغتيال قائد اللواء 35 مدرع وإلصاق التهمة بأطراف أخرى".

وذكر البيان "أن الميلشيات تحاول الاستفادة من الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين بعض شركاء النضال الوطني".

وقال العميد الحمادي "نقول للمليشيا أن مثل هذه الجرائم لن تثنينا عن مواصلة مشروعنا النضالي ضد عصابة الانقلاب وهو الطريق الذي اخترناه لأنفسنا منذ بداية الانقلاب المليشياوي على الشرعية".

وأضاف "نتعهد بالضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة وكل من يعمل في صالح مليشيات الحوثي والمخلوع".

وشكر العميد الحمادي المواطنين الذين كانوا سندا وعونا لقوات اللواء 35 مدرع أثناء عملية مطاردة ومتابعة العناصر الإجرامية التي نفذت محاولة الاغتيال الفاشلة ونهيب بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة في أي منطقة.