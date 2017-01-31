رئيس الجمهورية يصل الرياض عقب قيامه بزيارة استطلاعية لميناء حمد الدولي





وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عصر اليوم إلى الرياض قادماً من الدوحة بعد زيارة التقى خلالها أمير قطر لمناقشة العلاقة الأخوية الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل مغادرة الرئيس قطر قام بزيارة استطلاعية إلى ميناء حمد الدولي في قطر، أحد المنشآت الملاحية والاقتصادية المميزة والنوعية في المنطقة من حيث المساحة والخدمات وحجم المناولة للحاويات وعناصر ومكونات المشروع المساعدة الأخرى.

وعبر الرئيس عن إعجابه الشديد بهذا الصرح الملاحي والاقتصادي الذي يضاف إلى النهضة التنموية التي تشهدها قطر على مختلف المستويات في إطار الرؤية الثاقبة والخطط المدروسة التي تنتهجها قيادة الدولة الرشيدة في كل المراحل ومع تعاقب الأجيال لخدمة المواطن والبلد ونهضته وتقدمه.