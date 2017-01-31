إب: مقتل ثلاثة حوثيين بينهم قيادي في القفر بخلافات داخلية

قتل ثلاثة من مسلحي الحوثي بينهم قيادي بارز بمواجهات مسلحة اندلعت بين قيادات حوثية بمديرية القفر شمال محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن 3 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في الإشتباكات المسلحة التي اندلعت بين قيادات من المليشيات تعود لخلافات محلية على أموال ومنهوبات.

وقالت المصادر بأن الإشتباكات اندلعت العاشرة من صباح اليوم في قرية المقهاية بمنطقة الملح بعزلة بني مبارز بين مسلحين تابعين للمشرف الأمني لمليشيات الحوثي بمديرية القفر القيادي أبو الحسن وبين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي محمد شعيب وسقط قتلى وجرحى من الطرفين.

وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي محمد شعيب والمدعوم من القيادي الحوثي أبو صقر مشرف الحوثي بمديرية المخادر سقط قتيلا برصاص مسلحي أبو الحسن فيما قتل اثنين برصاص مسلحي القيادي الحوثي محمد شعيب وأصيب اثنين من أتباع أبو الحسن بينهم قيادي حوثي يدعى أبو ناصر.

ونقل الجرحى إلى مستشفى الثورة بمدينة إب إصابة أحدهم حرجة وسط أجواء من التوتر بين أطراف عدة من قيادات مليشيا الحوثي.

مصادر بمديرة القفر قالت بأن القتيل محمد شعيب شقيق لقيادي حوثي يدعى أبو قفري وسبق وأن خاض خلافات مع القيادي أبو الحسن ورفض تعينه مشرفا أمنيا للحوثيين بالقفر.

وتشهد محافظة إب خلافات حادة بين قيادات عدة من أطراف تحالف الإنقلاب أو داخل جماعة الحوثي وأغلبها تعود لخلافات مالية ومنهوبات وصراع نفوذ وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتعيش محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق زاد حدته منذ سيطرة المليشيا الإنقلابية على إب منتصف أكتوبر 2014م وتوسعت معه حوادث القتل اليومية والجرائم وأعمال السرقات والسطو والنهب.