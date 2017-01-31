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مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بعملية أمنية في لحج

الثلاثاء 31 يناير 2017 03:11 م الصحوة نت - لحج
مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بعملية أمنية في لحج


قالت مصادر أمنية في محافظة عدن إن قيادياً بارزاً في تنظيم القاعدة قُتل فجر اليوم الثلاثاء، في هجوم لقوات أمنية على منزله قرب مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج.

المصادر اشارت الى  أن القوات الأمنية هاجمت منزل القيادي عمار قائد، المكنى بـ«أبي علي اللحجي» عند ساعات الفجر، بهدف اعتقاله، غير  أنه أطلق النار على عناصر الأمن وما استوجب الرد عليه واندلعت اشتباكات  قُتل على إثرها اللحجي.

وأكدت المصادر أن عملية الهجوم جاءت بعد معلومات استخباراتية، تٌفيد بأن اللحجي كان من أبرز العناصر التي شاركت في عمليات هجومية استهدفت قوات الجيش والامن في عدن ولحج، خلال العامين الماضيين.

وقالت قوات الحزام الأمني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”  أنه وبعد ترصد أمني دام لأشهر وحسب معلومات إستخباراتية حصل عليه الجهاز نفذت قوات الحزام الأمني مداهمة بقرية الدباء أفضت إلى مقتل ما يسمى بـ’’اللحجي‘‘ بأمير تنظيم القاعدة بمحافظة لحج.

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