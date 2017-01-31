الجوف: صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية (الأسماء)

أجريت اليوم صفقة تبادل أسرى بين الجيش الوطني من جهة والمليشيات الانقلابية المسلحة من جهة أخرى، حيث أفرج الجيش الوطني عن 58عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مقابل الإفراج عن 45أسيراً من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كان قد تم اعتقالهم خلال فترة ماضية.





والمفرج عنهم من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين كانوا أسرى لدى المليشيات الإنقلابية هم:

1- حسن علي العقبي- السجن المركزي

2- صهيب حسن صالح الحكمي- السجن المركزي

3- الخضر علي ربيع -السجن المركزي

4- بكر احمد الزايدي- السجن المركزي

5- حسن احمد المكي- السجن المركزي

6- فكري عبده العبادي- السجن المركزي

7- خميس هادي سلامة- السجن المركزي

8- هادي علي سريعان- السجن المركزي

9- زياد هادي تيفة- السجن المركزي

10- علي علي سلامة- السجن المركزي

11- صادق ناجي سلامة- السجن المركزي

12- سلطان ناصر جمال- السجن المركزي

13- يوسف ناصر الصربي- السجن المركزي

14- محمد عبدالجليل الحاشدي- السجن المركزي

15- علي عبدالمجيد جعدار- السجن المركزي

16- محمد احمد بطنين- السجن المركزي

17- صالح احمد محمد همام- السجن المركزي

18- عبده علي مقل- السجن المركزي

19- عادل محمد الشعبي- السجن المركزي

20- ماجد يحيى راكان- السجن المركزي

21- نجيب عبده عوام- السجن المركزي

22- متعب احمد صالح القاسمي- السجن المركزي

23- صالح احمد صالح القاسمي- السجن المركزي

24- حسين احمد صالح القاسمي- السجن المركزي

25- محمد عبدالله الريمي- السجن المركزي

26- محمد حسن عبدالله الحجوري- السجن المركزي

27- ناصر علي محمد الحجوري- السجن المركزي

28- علي عبده سعيد الهاملي- السجن المركزي

29- بدر عبدالله الحبيشي- السجن المركزي

30- عبده محمد علي السليماني- السجن المركزي

31- عيسى سالم احمد جراد- السجن المركزي

32- سامي عبدالله سيف عباس- السجن المركزي

33- فتحي محمد علي سعيد ثابت- السجن المركزي

34- علي علي العسل- السجن المركزي

35- عامر حسن علي سراج- السجن المركزي

36- علي احمد علي جنيد- السجن المركزي

37- ماجد طيب جبريل رحال- السجن المركزي

38- علي محمد ربيع الحطامي- السجن المركزي

39- عبدالكريم خميس صالح العنثري- الامن القومي

40- زيد صالح مدهش- الامن القومي

41- محسن عبدالله قملان- سجن هبرة

42- يحيى محمد كزمان- سجن هبرة

43- احمد حمود الحشار- سجن هبرة

44- يحيى شوعي ابوغزال- هبرة

45- عبدالعزيز الشدادي- سجن هبرة

46- نجيب مصلح حمود الغريبي –سجن هبرة

47- عادل ناصر الصريبي - هبرة

48- عبده عيسى محمد محسن العقاب - هبرة

49- احمد علي احمد سلطان - هبرة

50- هيكل هائل الحميري - هبرة

51- أكرم صالح العتبي - هبرة

52- محمد عبدالله ردوة - هبرة

53- حمود علي مبخوت الحقي – سجن الحتارش

54- زيد مطيع عبده الدميني - إب



