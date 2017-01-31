المعمري وفاضل يتفقدان جبهة باب المندب والجيش يمشط بقايا جيوب المليشيا بالمخا

قام علي المعمري محافظ محافظة تعز واللواء ركن خالد فاضل قائد المحور ورئيس عمليات المحور العقيد عدنان رزيق، قائد لواء زايد العميد عبدالغني الصبيحي ، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية إلى جبهة باب المندب وذوباب ومقر قيادة التحالف جنوب غربي المحافظة.

واطلعوا خلال الزيارة على المناطق التي تم تحريرها خلال الايام الماضية ؛مثمنين دور أبطال الجيش الوطني و المقاومة ودور التحالف في تحقيق انتصارات نوعية لدحر وانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع الانتصارات المتواصلة التي تحققها قوات الجيش الوطني وتقهقر المليشيات الانقلابية في تعز.

هذا وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف تمشيط مدينة المخا في اطار استمكال تطهير المدينة وبسط السيطرة .

وذكر المصدر أن مجاميع من عناصر وقناصة المليشيا محاصرين فيما تبقى من أحياء المخا ، ويتحصنون في منازل ومحلات المواطنيين الذين يتجرعون ويلات الحرب والحصار جراء الاحتجاز القسري لهم من قبل المليشيا التي تستخدمهم كدروع بشرية.

يأتي هذا فيما أفشل أبطال الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي والمخلوع وتحت غطاء ناري كثيف على مواقعهم في محيط معسكر التشريفات شرق المدينة وفي شارع الأربعين وسوق عصفيرة شمال وشمال شرق المدينة وأجبروهم على التقهقر مخلفين خسائر بشرية ومادية.

وأكدت المصادر مقتل 5 من المليشيات فيما اصيب 11 منهم كحصيلة لمعارك اليوم بمحافظة تعز.

على ذات الصعيد.. تمكن أبطال الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز من كسر هجوميين لمليشيا الحوثي والمخلوع على مواقعهم في النبيع بالعشملة وفي الطوير جنوب غرب مقبنة وأجبروهم على التقهقر والفرار .

كما أصيب مدني وتضررت سيارة المواطن محمد سيف مهيبش، بمنطقة الأخلود مقبنة غرب مدينة تعز، جراء إطلاق وابل من الرصاص عليهم من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع أثناء مرورهم باتجاه مدينة تعز .

ويذكر أن لجوء المواطنيين للمرور من طرق وعرة وطويلة الى المدينة يتم عبر قطع مايقارب 100 كيلوا متر جراء الحصار المفروض على مدينة تعز واغلاق مداخلها ومنع حركة المواطنين من الدخول والخروج عبر المنافذ الرئيسية للمدينة من قبل المليشيات.

كما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للاحياء والقرى السكنية في المدينة والضباب وحبل حبشي ومقبنة والوازعية وصبر والصلو بالمدفعية ومضادات الطيران من مواقع تمركزها المحيطة بالمدينة وفي المديريات.