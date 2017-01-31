إب: سقوط جرحى في اشتباكات مسلحة تغذيها قيادات حوثية بمديرية السبرة

قال مصدر محلي بأن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم بين مليشيا الحوثي وصالح وبين مسلحين بمديرية السبرة جنوب شرق إب وسط اليمن.





وأضاف المصدر بأن الإشتباكات التي اندلعت بين المليشيات وأهالي قرية الصيحار القريبة من معسكر الحمزة "اللواء 30 مدرع" حرس جمهوري سابقا تغذيها قيادات حوثية.





مصادر محلية قالت بأن الخلافات على مزرعة قات بين أهالي الصيحار بمديرية السبرة المدعومين من قيادي حوثي يدعى بكيل الشريف ومعه نجل شقيق القيادي الحوثي البارز عبدالواحد المروعي والمعين وكيلا للمحافظة من قبل الإنقلابيين من جهة وبين أهالي قرية المناخ والمدعومين من قيادات حوثية تابعة للقيادي غضبان الأبيض والذي لقي مصرعه قبل أقل من شهرين بجبهة نقيل الخشبة حمك بين محافظتي إب والضالع.





وبحسب شهود عيان فإن المليشيا عززت بمسلحين وآليات عسكرية من معسكر الحمزة بإتجاه قرية الصيحار الذين تصدوا لها مساء أمس وصباح اليوم.





وخرجت يوم أمس حملة من مليشيا الحوثي وصالح لمديرية السبرة واقتحمت قرية الصيحار بعزلة بلاد الجماعي وأطلقوا النار على زوجة وأبناء القيادي الحوثي الصريع "غضبان الأبيض" وسقط جريحان من بيت الأبيض برصاص المليشيا الإنقلابية.