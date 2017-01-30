وكيل وزارة الداخلية: هناك توجه لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بعد انهيارها

وجه وكيل أول وزارة الداخلية اليمني اللواء سالم بن عبود الشريف الأجهزة الأمنية والشرطة بإعداد خطة احتجاجات موجزة وشاملة بأسرع وقت ممكن.

وأشار الشريف - خلال ترأسه اجتماعاً ضم مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد علي طاهر وقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة – إلى أن الوزارة تعد خطة لتعزيز الأجهزة الأمنية والشرطة في كل المحافظات المحررة بحيث تكون هذه الخطة جزءاً منها.

ولفت الشريف إلى الانهيار الذي أصاب المؤسسة العسكرية والأمنية منذ الانقلاب وسيطرة المليشيات المسلحة التابعة للحوثي والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء، مؤكدا توجه القيادة السياسية برئاسة الرئيس هادي الجادة لإعادة بناء منظومة المؤسستين العسكرية والأمنية وعلى أسس علمية ووطنية وتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الدولة.

وأشاد الوكيل الشريف بأداء الأجهزة الأمنية والشرطية بمحافظة مأرب والتي جعلها من أفضل المحافظات تماسكا رغم الظروف الصعبة والاستهداف لها وقدمت نموذجا في الأمن والاستقرار .

وأعتبر اللواء الشريف استقبال محافظة مأرب ﻻعداد كبيرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية ضاعف المسئولية على الأجهزة الأمنية بالمحافظة، مشيدا بالانجازات الكبيرة والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمأرب.