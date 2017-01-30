رئيس إصلاح مأرب: قرار نقل مجلس النواب إلى عدن خطوة مهمة ستعجل بزوال الانقلاب

أعتبر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب- الشيخ مبخوت بن عبود الشريف - قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نقل مقر إنعقاد مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن خطوة مهمة للشرعية خطاها الرئيس كون غالبية أعضاء المجلس من المناهضين للإنقلاب.

واعتبر الشريف تلك الخطوة السياسية الهامة التي تتزامن مع الإنجاز العسكري في الميدان تعجل بزوال الانقلاب وإنهاء معاناة اليمنيين ,ويوقف نزيف الدم اليمني, ويئد الطموح الإيراني في جعل اليمن محطة انطلاق لتهديد الأشقاء في الخليج والمنطقة .

وأكد الشريف في منشور له على صفحته في الفيس بوك "أن القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس هادي بنقل البنك المركزي أسهمت كثيرا في التخفيف من معاناة الشعب اليمني لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات ,عبرت عنها الفرحة التي ارتسمت على وجوه الموظفين الذين استلموا رواتبهم وكسرت الإحباط الذي خيم على من لاتزال رواتبهم في طريقها إليهم خاصة بعد مرحلة اليأس التي مرت عليهم لأكثر من نصف عام.

وأشار إلى أنها هذه الخطوة كشفت للداخل والخارج أن تلك العصابات لا يمكن أن تتعامل بمسئولية حتى في الخطوط الحمراء التي يقف عندها كل من يملك مثقال ذرة من سياسة ومسئولية.

مؤكدا ثقة الشعب بأن هناك خطوات قادمة شجاعة ستتخذها مؤسسة الرئاسة تنهي الانقلاب سياسيا وعسكرياً.