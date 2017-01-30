رئيس إعلامية الإصلاح: مكافحة الإرهاب مسؤولية الحكومة والقتل خارج القانون "إرهاب"





أكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي "إن مكافحة الإرهاب مسؤولية الحكومة اليمنية"، معتبرا القتل خارج نطاق القانون إرهاب.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر "إن الضربات العمياء لا ترى الأطفال والنساء والأشخاص الأبرياء".

وكانت القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي، أمس الأحد في قرية "يكلا" بقيفة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأدت العملية إلى مقتل 41 بينهم أكثر من 16 مدنيا كانوا متواجدين في مكان إطلاق النار، بواسطة طائرة هليكوبتر حيث فتحت النار فجر الأحد على مدرسة ومسجد ومركز طبي" ومن بين القتلى 10 نساء وثلاثة أطفال، وثلاثين قتيل آخرين.





المصدر| الصحوة نت