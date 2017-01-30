قيادة اقليم تهامة تتطلع على سير المعارك في حرض وتشيد بالانتصارات





تفقد وفد السلطة المحلية والمقاومة الشعبية في إقليم تهامة اليوم جبهات القتال في جبهتي ميدي وحرض وأشاروا الى أن المعركة الحالية التي تخوضها قوات الجيش الوطني لها ما بعدها لتحرير الإقليم كما أشادوا ببسالة وتضحيات أبطال الجيش الوطني في جبهات القتال، وأكدوا على ضرورة دحر المليشيات الإنقلابية من إقليم تهامة ومن كافة أرجاء الوطن.

وضم الوفد محافظ محافظة المحويت الدكتور/ صالح سميع، ومحافظ حجة اللواء الركن/ عبدالكريم السنيتي، ومحافظ محافظة ريمة الشيخ/ محمد علي الحوري، والأمين العام لمجلس الإسناد الاستاذ/ مفضل الأبارة عضو مجلس النواب، ووكيل محافظة حجة الشيخ / ناصر دعقين الأمين العام المساعد لمجلس إسناد المقاومة الاستاذ/ طارق سرور وعدد من قيادات المقاومة في الإقليم.

هذا وقالت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، إنها استعادت السيطرة على مواقع في محيط مدينة حرض بمحافظة حجة اليوم الاثنين، عقب عملية عسكرية محدودة.

وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن القوات سيطرت على مواقع في المداحشة، وواصلت التقدم باتجاه مدينة حرض.

وأشار المركز إلى مقتل ٧ من مسلحي الحوثي والمخلوع وإصابة آخرين، بالإضافة الى أسر 4 آخرين، وتدمير آليات عسكرية.



