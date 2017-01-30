الجيش يحرر مواقع جديدة في جبهة حمك ومصرع عدد من المليشيات بينهم قيادي حوثي





سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات أثناء تحرير الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لعدد من المواقع في جبل وفال بتبة قطيني في محافظة الضالع بعد مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ووسط تقدم للجيش الوطني.

وقال مصدر ميداني " للصحوة نت " إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة في قطاع ظفار شنوا هجوما مباغتا على تجمعات المليشيات الانقلابية في سايلة الجحفار التابعة لمديرية بعدان بإب، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن سقوط 12 قتيلا في صفوف المليشيات الانقلابية بينهم القيادي البارز ( أبو ذياب ) وجرح عدد آخر، فيما استشهد أحد أفراد الجيش الوطني يدعى " عبدالله الجلال" وجرح الجندي "جبران الرياشي".

وقال المصدر الميداني أن المواجهات التي استخدمت فيها جميع انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أثناء دحرهم من التباب الأمامية لجبل ( وفال ) في بيت القطيني التي أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني.

ويأتي الهجوم على مواقع المليشيات عقب عملية رصد دقيق لتحركات وتعزيزات المليشيات الأنقلابيه مساء أمس الى جبل السور مديرية الشعر ومنطقة العذارب بمديرية بعدان.