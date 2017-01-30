ارتفاع عدد قتلى هجوم مسلح بمدينة إب استهدف سيارة قيادي مؤتمري إلى اثنين





توفي عصر اليوم الشاب عمرو العطاب بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته بطلق ناري استهدف سيارة كانت تقله مع آخرين من بيت العطاب برصاص مسلحين قبليين بمدينة إب.

وأكدت مصادر طبية وفاة الشاب العطاب ليرتفع عدد قتلى هجوم مسلحي بيت الغيثي إلى قتيلين وعدد من الجرحى من أسرة بيت العطاب بخلافات داخلية ترعاها مليشيا الإنقلاب بالمحافظة.

وشن قبيل ظهر اليوم مسلحون تابعون للشيخ القبلي والقيادي المؤتمري عبدالمطلب الغيثي هجوم مسلح على سيارة الشيخ اسماعيل العطاب وهو أيضا قيادي مؤتمري بالقرب من جامع الرحمن ، وقتل أيمن معزب على الفور فيما نقل عمرو العطاب وآخرين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية فوضى وفلتان امني غير مسبوق وتوسعت معه أعداد القتلى والجرحى والذين يسقطون بشكل يومي.