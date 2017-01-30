ثمان كتل برلمانية تؤيد قرار نقل اجتماعات مجلس النواب إلى مدينة "عدن"

أعلن رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب تأييدهم لقرار الرئيس هادي القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وخلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي – أيد رؤساء ثمان كتل برلمانية القرار الجمهوري القاضي بإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن جزء من فصيل سياسي بمجلس النواب.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة "سبأ"الرسمية "فإن من أعضاء المجلس مشردين في الخارج والبعض الآخر مطارد في الداخل ووصل الحال إلى سجن البعض من قبل الميلشيات دون اعتبار لحصانه كفلها الدستور للأعضاء والبعض منهم يعيش في صنعاء تحت التخويف والإرهاب وبصورة من الإقامة الجبرية".

وأكدت قيادة الكتل تأييدها للقرارين والمضي قدما لتفعيل دور مجلس النواب من العاصمة المؤقتة عدن، داعية جماهير الشعب إلى الالتفاف حول القيادة السياسية للقضاء على ما تبقى من نفوذ للمليشيات الانقلابية التي أضرت بالوطن وأمنه ومقدراته.

وكان الرئيس هادي أصدر قرار السبت الماضي قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلي العاصمة المؤقتة عدن استنادا للمادة 66 من الدستور اليمني والمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للمجلس نظرا للظروف القاهرة والأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياه أعضاء المجلس وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيا الانقلابية.