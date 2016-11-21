التحالف يعلن انتهاء الهدنة بسبب خروقات المليشيات

بعد تسجيل مئات الخروقات من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع، أعلن التحالف العربي ظهر اليوم الأثنين انتهاء هدنة الـ48 ساعة والتي بدأت ظهر السبت.

وقال اللواء الركن أحمد عسيري، في تصريح "لوكالة فرانس برس" إن المليشيات الانقلابية لم تلتزم بالهدنة منذ ساعاتها الأولى.





وأشار الى ان الوقت المحدد للهدنة انتهى وانه لا يوجد لدى التحالف توجيه بتمديد وقف إطلاق النار.

هذا وكانت المليشيات قد صعدت من عملياتها القتالية رغم وعودها بالالتزام بالهدنة.

وشنت المليشيات الانقلابية على مدى اليومين الماضيين قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية في تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.





وكان المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ قد رحب بوقف اطلاق النار، داعياً الى احترام الهدنة.





وعلى مدى الهدن السابق لم يسجل أي التزام من قبل المليشيات الانقلابية بها ولو لساعاتها الأولى.

وتستغل المليشيات الانقلابية دوماً الهدن لتعزيز جبهات قتالها واعادة ترتيب صفوفها من جديد.

المصدر | الصحوة نت