مليشيا الحوثي وصالح تقتحم منازل وتختطف مواطنين بدار الشرف جنوب إب

اقتحمت مليشيا الحوثي وصالح عدد من المنازل بمنطقة دار الشرف جنوب مدينة إب وسط اليمن.

وأكدت مصادر محلية بأن عدد من مليشيات الحوثي وصالح حاصروا منازل مواطنين بدار الشرف بمفرق جبلة ومن ثم اقتحموا المنازل وروعوا الأطفال والنساء وعدد من سكان المنطقة بما فيهم كبار السن.

وبحسب المصادر فإن من بين المنازل التي اقتحمتها المليشيات منزل المواطن مهيوب السعيدي.

وشنت المليشيا حملة اختطافات في المنطقة عقب اقتحام المنازل ومن بين المختطفين محمد السعيدي وشقيقه عبدالله السعيدي والشاب بشير شملان.

وتقول المصادر بأن الحادثة تعود لخلافات بين أفراد من أسرة السعيدي وقيادي حوثي يعمل في السوق السوداء.

وتابعت بأن الخلافات نشبت بينهم بسبب مبالغ مالية تُقدر بـ 11 مليون ريال يتهم فيها القيادي الحوثي المتحوثين هشام وعادل السعيدي بنهبها وتطور الخلاف بينهم حد الاشتباك المسلح الأسبوع الماضي ما أدى إلى سقوط القيادي الحوثي مصاباً وهروبهما إلى جهة مجهولة ما دفع القيادي الحوثي للاستعانة بالمليشيات للوقوف معه في القضية.

وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة من قبل مسلحي مليشيا صالح والحوثي ويتعرض الأهالي لعمليات اختطافات واسعة واقتحامات لمنازله ، وبلغ عدد الإختطافات أكثر من ألف ومائتي حالة اختطاف بمحافظة إب العام الماضي بحسب تقرير محلي .