تحرير مواقع جديدة في حرض إثر عملية عسكرية محدودة

بدات قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي صباح اليوم الاثنين عملية عسكرية محدودة استعادت من خلالها مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيا بجبهة حرض.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة للمركز الاعلامي بالمنطقة "ان قوات الجيش الوطني استعادت مواقع في المداحشة وتواصل التقدم باتجاه مدينة حرض فيما لا يزال التقدم مستمر شمال غرب جبهة حرض باتجاه مدينة ميدي".

وأكد المصدر مقتل ٧ من عناصر المليشيا وأسر 4 آخرين بالإضافة إلى تدمير عربة بي ام بي واغتنام اخرى وسيارة نوع حبة ونص تابعة للمليشيا خلال تلك الاشتباكات التي اندلعت اليوم.

وأفاد المصدر بوجود انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي وصالح وفرار جماعي، مخلفين ورائهم عدد من القتلى والأسرى وتاركين معداتهم العسكرية.