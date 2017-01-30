الضالع: مقتل شخص وإصابة آخر من قرية الحقب برصاص المليشيات

قتل شخص وأصيب آخر في قرية الحقب بمديرية دمت محافظة الضالع برصاص مسلحي الحوثي وصالح صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر محلي أن مليشيات الحوثي والمخلوع أقدمت على قتل المواطن "مسعد صالح موسى الصفري" ٥٠ عاما وتصويب الشاب مسعود أحمد مثنى الحقب بإصابة بليغة في الرأس.

وبحسب المصدر فقد أطلقت المليشيات النار على المواطنين في سوق الحقب مستهدفة أبناء القرية بشكل عشوائي، وقامت بمطاردة آخرين داخل القرية بالرصاص الحي ما دفعهم للفرار والنجاة بأنفسهم.

وتأتي واقعة الاعتداء عقب قيام عناصر من مليشيات الحوثي يوم أمس بإطلاق النار على شباب من القرية ومحاولة تفتيش وتفجير منزل أحد المواطنين.

ويتعرض أبناء قرية الحقب لتعسفات واستفزازات متواصلة من قبل المليشيات الانقلابية بين حين وآخر منها اختطاف واعتقال العشرات من أبناء القرية.