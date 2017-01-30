إب: مقتل شاب وجرح اثنين آخرين في اشتباكات بين مسلحين بالمدينة

قتل مواطن وجرح آخرين برصاص مسلحين بمديرية الظهار الواقعة بمدينة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين يتبعون القيادي المؤتمري الشيخ عبدالمطلب الغيثي أطلقوا اليوم الاثنين وابل من الرصاص على سيارة الشيخ اسماعيل العطاب بالقرب من جامع الرحمن وسط المدينة ما تسبب في مقتل مواطن يدعى أيمن معزب فيما أصيب اثنين آخرين جراح أحدهما خطيرة.

ولم تعرف طبيعة الخلافات التي أدت لمهاجمة المسلحين سيارة الشيخ "اسماعيل" والتي كان يستقلها عدد من أسرة العطاب

وتأتي الإشتباكات في سياق الخلافات الداخلية بين قيادات بارزة من حزب صالح تقف خلفها وتغذيها مليشيا الإنقلاب فقد كان الغيثي مرشح المؤتمر بمديرية الظهار لعضوية مجلس النواب عن الدائرة 82، فيما العطاب قيادي أيضا بحزب صالح.

وفي مديرية المشنة اندلعت اشتباكات بين مسلحين ومليشيا الحوثي وصالح بمنطقة الجاه ولا تزال مستمرة حتى كتابة الخبر الثالثة والنصف عصر اليوم بحسب مصادر محلية.

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق ترعاه مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية زادت حدته منذ سيطرة المليشيا على إب منتصف أكتوبر 2014م.