محافظ ريمة يؤكد استكمال كافة كشوفات موظفي المحافظة ويبشر بقرب بدء الصرف

أكد محافظ محافظة ريمة الشيخ محمد علي صالح الحوري استكمال كافة كشوفات المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وفي مذكرة رفعها المحافظ الحوري الى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، أشار فيها الى استكمال اعداد كشوفات موظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة وذلك حسب كشوفات ديسمبر 2014.

وبلغ اجمالي مرتبات المكاتب التنفيذية عدد ( 24 ) مكتب ووحدة إدارية بخمسمائة وتسعة واربعين مليون واثنين وسبعين الف وثلاثمائة وواحد وستين ريالا.

وطالب الحوري وزير الخدمة المدينة بالاطلاع على الكشوفات والتوجيه الى وزارة المالية بسرعة صرف مرتبات المحافظة عبر الصرافة المعنية بالتحويل.

ويأتي هذا ضمن خطة الحكومة في دفع كافة مرتبات موظفي الدولة في مختلف المحافظات اليمنية وذلك بعد أشهر من عرقلة المليشيات الانقلابية لعملية الصرف وسطوها على البنك المركزي بصنعاء.