رئيس الجمهورية يبحث مع أمير قطر امكانية وضع وديعة لدعم استقرار العملة الوطنية

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية التقى فيها اخيه امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

واستقبل أمير قطر رئيس الجمهورية في الديوان الأميري ،وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الرئيس بمواقف قطر الاخوية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف انطلاقا من الروابط الاخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك .. مشيدا بدور قطر في اطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء اسهامات قطر التنموية لليمن ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء حيث اشاد فخامة الرئيس بما قدمته قطر في هذا الصدد.. متطلعا الى استكمال الدعم للايفاء باحتياجات عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم.

كما تم بحث امكانية وضع وديعة نقديه لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي ومواصلة دعم الجوانب الاخرى والالتزامات التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة تجاه اشقاءها اليمنيين.

من جانبه اكد أمير قطر موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته وامنه واستقراره في ظل شرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال ان قطر ستظل على الدوام الى جانب اليمن ومصلحة شعبه وتعمل كل ما تستطيعه لتخفيف من معاناة المواطن اليمني جراء الحرب الانقلابية واثارها المدمرة.

عقب ذلك عقد فخامة الرئيس و امير قطر جلسة مباحثات مغلقه تناولت جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

*سبا