مقتل شخصين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة في غارة اميركية بشبوة

قتل عنصران في تنظيم القاعدة فجر الاثنين في ضربة جوية نفذتها طائرة اميركية من دون طيار بعد يوم من مقتل عشرات من مسلحي الجماعة الجهادية ومدنيين وجندي اميركي في هجوم شنته قوات النخبة الاميركية.

وقال مسؤول امني يمني لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته "قتل عضوان في القاعدة فجر اليوم في غارة جوية نفذتها طائرة اميركية من دون طيار واستهدفت مركبة لعناصر القاعدة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة".

واكد المسؤول ان الغارة "استهدفت المركبة اثناء سيرها مما ادى الى مقتل شخصين كانا على متنها".

وتاتي هذه الضربة بعد يوم من هجوم شنته قوات النخبة الاميركية في محافظة البيضاء في وسط اليمن، في اول هجوم من نوعه ضد تنظيم القاعدة في هذا البلد منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.