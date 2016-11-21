الحوثيون يلزمون مدارس العاصمة بإقامة فعاليات حربية وجمع تبرعات للبنك

الزمت مليشيات الحوثي والمخلوع مدارس العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي تخضع لسيطرتهم، الزمتهم بإقامة فعاليات حربية تحت لافتة محاربة "العدوان".





وحصلت "الصحوة نت" على وثائق رسمية صادرة عن مكتب التربية بالأمانة والتي تسيطر عليه المليشيات، تلزم هذه الوثائق المدارس بجدول زمني بإقامة فعاليات مختلفة بالمدارس لدعم البنك المركزي والتحريض على استمرار حربها العبثية.





وتحاول المليشيات الانقلابية الى اقحام العملية التعليمة في حربها العيثية التي تشنها على الشعب اليمني منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في 2014.

ولجئت المليشيات الانقلابية الى المدارس بعد أن فقدت آلاف مقاتليها في عدد من المحافظات.

وكان قد أجبرت المليشيات الانقلابية العديد من طلاب المدارس بالمشاركة في جبهات قتالها.





وأفرجت السلطان الأمنية في مأرب أمس الأحد عن 5 طلاب كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات الانقلابية.





المصدر| الصحوة نت