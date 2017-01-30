عملية نوعية لمقاومة إب استهدفت مشرف الحوثيين بمدينة القاعدة وعدد من مرافقيه





قالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة إب لـ"الصحوة نت" ان عناصر من المقاومة نفذوا مساء الأحد عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة القاعدة بمحافظة إب وسط اليمن.

وحسب المصادر، فإن عناصر المقاومة الشعبية بمديرية ذي السفال هاجمت مشرف الحوثيين في مدينة القاعدة ما أسفر عن اصابته اصابة خطرة مع عدد من مرافقيه.

وأشارت المصادر الى أن المدعو ابو عبيد اصيب بالرصاص الحي عقب مهاجمته من قبل المقاومة، فيما اصيب 3 من مرافقيه اصابات بالغة.

وأكدت المصادر، أن سيارات الاسعاف هرعت الى المكان ونقلت المصابين فيما طوقت أطقم المليشيات مكان الحادث واختطف كل من كان متواجد بذات المنطقة.

ومابين الحين والاخر تنفذ مقاومة اب هجومات ضد مليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف مناطق المحافظة.





المصدر | الصحوة نت