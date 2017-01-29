رابطة أمهات المختطفين تندد بعقد جلسات محاكمة لعدد من المختطفين





نددت رابطة أمهات المختطفين بصنعاء قيام جماعة الحوثي وصالح صباح اليوم السبت بعقد جلسات محاكمة لعدد من المختطفين في سجن الأمن السياسي، وكذا منع المحامين من الدخول.

وقالت رابطة المختطفين في بيان وزع على وسائل الإعلام انها ترفض هذا الإجراء الذي يهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على خطف أبنائنا الأبرياء والتحقيقات التي أجريت معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم، لتبدأ اليوم محاكماتهم في ذات السجون عبر عدد من القضاة الذين قبلوا أن يتم استدعاؤهم لمزاولة العمل القضائي في السجون والذي يعدّ سابقة خطيرة في القضاء.

وجددت رابطة أمهات المخنطفين المطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي وصالح دون قيد أوشرط.

موقع "الصحوة نت" يعيد نشر البيان

نص البيان

فوجئنا نحن رابطة أمهات المختطفين بصنعاء قيام جماعة الحوثي وصالح صباح اليوم السبت بعقد جلسات محاكمة لعدد من أبنائنا المختطفين في سجن الأمن السياسي، وكذا منع المحامين من الدخول.

ونستنكر هذا الإجراء الذي يهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على خطف أبنائنا الأبرياء والتحقيقات التي أجريت معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم، لتبدأ اليوم محاكماتهم في ذات السجون عبر عدد من القضاة الذين قبلوا أن يتم استدعاؤهم لمزاولة العمل القضائي في السجون والذي يعدّ سابقة خطيرة في القضاء.

ونحن في رابطة أمهات المختطفين نرفض جميع هذه الإجراءات، ونؤكد على بطلانها قانونيا وفسادها أخلاقيا، ونجدد المطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي وصالح دون قيد أوشرط، كما نناشد جميع المنظمات المحلية والخارجية والناشطين وكافة الرأي العام للعمل على إطلاق أبنائنا المختطفين وإنصافهم.

صادر عن رابطة أمهات المختطفين

صنعاء .. السبت .. 28/يناير//2017