ذمار: ميلشيات الحوثي تحول حديقة إلى معسكر تدريب للأطفال على القتال

حولت مليشيات الحوثي صالح الانقلابية "حديقة هران" إلى معسكر لتدريب الأطفال وطلاب المدارس شمال مدينة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).

وقالت مصادر محلية "ان الميليشيات حولت الحديقة إلى معسكر لتدريب أطفال الذي لا يتجاوز وتقوم بتدريبهم ثم نقلهم إلى القتال في جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية".

وبحسب المصادر "فإن ميلشيات الحوثي طردت مستثمر مشروع العاب كان يعل على تطوير حديقة "هران" في بمدينة ذمار والتي تعد المتنفس الوحيد للأطفال بالمحافظة".

يذكر أن ميلشيات الحوثي تعمد على استقطاب الأطفال من المدارس والشوارع وتجنيدهم بدون علم أولاء أمورهم ثم إرسالهم إلى الجبهات، وكانت تقارير منظمات دولية أكدت تجنيد الميلشيات للأطفال في تقارير مختلفة.