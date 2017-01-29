وقفة احتجاجية لمجلس تنسيق المقاومة بتعز تنديدا باستهداف قيادات الجيش

نظم مجلس تنسيق المقاومة الشعبية والمكونات السياسية والشبابية بتعز، صباح اليوم، وقفة احتجاجية في شارع جمال ،وسط مدينة تعز؛ احتجاجا على استهداف رموز في الجيش الوطني والمقاومة؛ ورفضا لأي محاولة - أي طرف - عرقلة مسيرة الجيش الوطني الهادفة إلى استعادة الدولة في جميع أنحاء الوطن.

واستنكر في بيان له استهداف العقيد عدنان رزيق ،رئيس عمليات محور تعز، وعضو المجلس العسكري عضو مجلس تنسيق المقاومة بتعز، في مقره بعدن بأسلوب همجي يهدف للنيل من المقاومة ورموزها وإقلاق الأمن وتهديد الاستقرار ، وهو مايخدم الانقلاب وأعداء الشرعية.

وطالب السلطات المحلية بعدن بكشف من يقف وراء هذا الاستهداف وتقديمه للمحاكمة؛ باعتباره عملا تخريبيا يهدد الاستقرار ويخدم معسكر الانقلاب.

كما طالب رئيس الجمهورية بعمل حد لهذه الأعمال المعادية للدولة والمجتمع وكشف من يحركها ، والتي تهدف إلى التشويش على الانتصارات والإنجازات العسكرية والسياسية.

ودعا إلى مزيد من التلاحم واتخاذ الحيطة والحذر من المؤامرات المتعددة والدسائس التي تحاك ضد اليمن ومعسكر الشرعية والدولة الواعدة بالوحدة والقوة والاستقرار.