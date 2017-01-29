مقتل 15 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل 15 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات واستشهد مقاوم وأصيب 5 من القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد بمحافظة تعز.

وتمكنت القوات المسلحة من كسر هجوم للمليشيات وتحت غطاء ناري كثيف على مواقعهم في محيط المكلكل والمديهين والشرف جنوب شرق المدينة وفي شارع الأربعين شمال شرق المدينة وأجبرهم على التقهقر والفرار مخلفين خسائر بشرية .

وبعد اشتباكات استمرت لساعات أفشلت القوات المسلحة في مقبنة غرب تعز هجوما لمليشيا الحوثي والمخلوع من عدة محاور على مواقعهم في جُوَاعَهْ والنُبَيِعْ والبَرَكِّنَهْ مصحوبا بقصف بالمدفعية ومضادات الطيران وأجبروهم على الفرار مخلفين قتلى وجرحى.

وصدت محاولة تسلل للمليشيات في منطقة المفاليس بالأثَاوِرْ جنوب تعز وأجبروهم على التقهقر .

وواصلت تمشيطها لمدينة المخا واستهدافها لتجمعات المليشيا، بالتوازي مع قيام الفرق الهندسية بنزع وتفكيك حقول الالغام التي زرعتها المليشيا.

من جهة أخرى أصيب 3 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء والقرى السكنية من قبل المليشيات.